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Деменко считает, что Абаскаль учел все моменты при переходе Бабича в «Спартак»

Экс-футболист Деменко считает, что «Спартаку» нужен такой игрок, как Бабич

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ФК «Спартак-Москва»

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Деменко высказался о переходе в команду защитника сборной Сербии Срджана Бабича. Он заявил «Газете.Ru», что пока рано оценивать возможности игрока, поскольку в России его мало знают, подчеркнув при этом, что «Спартаку» нужен защитник высокого уровня.

«Я мало что о нем знаю. Читал, что он играл в Лиге чемпионов, побеждал в чемпионате Сербии. Конечно, игрок опытный, в 27 лет достиг определенного уровня. Но сейчас сложно сказать, как быстро он, придя в новую команду, найдет общий язык с партнерами. Очень много нюансов. Сказать, что игрок высокого уровня, я не могу, но все равно он достаточно опытен. Думаю, что и Абаскаль, и агенты учитывали все моменты. Читал, что болельщики очень хорошо его воспринимали, как бойца. «Спартаку» такой игрок очень нужен», — уверен Деменко.

Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии». Контракт с ним рассчитан на три года. Защитник будет выступать под шестым номером.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Бабич принял участие в 34 матчах, в которых забил три мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €3,5 млн.

До «Альмерии» Бабич представлял сербские «Войводину» и «Црвену Звезду», испанский «Реал Сосьедад» и португальский «Фамаликан». В футболке сборной Сербии защитник провел четыре матча.

Ранее Деменко заявил, что сложно предугадать состав «Спартака» на матч с «Ахматом».

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