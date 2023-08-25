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Американский хоккеист сравнил уровень игры в КХЛ и АХЛ

Американский хоккеист «Барыса» Лабейт сравнил уровень игры в КХЛ и АХЛ

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Wikimedia Commons

Американский нападающий «Барыса» Джозеф Лабейт сравнил уровень хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Американской хоккейной лиге (АХЛ). Слова игрока передает «Спорт-Экспресс».

«По первым впечатлениям в КХЛ больше мастеровитых игроков. Лига более конкурентная. Здесь очень важны такие нюансы, как вбрасывания, спецбригады. Команды играют умнее и более оборонительно. Я впечатлен уровнем игроков в КХЛ», — сказал хоккеист.

Лабейт был выбран «Ванкувер Кэнакс» под общим 101-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2011 года. Он провел 16 матчей за «Ванкувер» в сезоне-2016/2017, не отметившись результативными действиями. В остальной период своей профессиональной карьеры он выступал в Американской хоккейной лиге.

Ранее Лабейт рассказал об изучении русского языка.

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