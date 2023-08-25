Экс-тренер «Зенита» рассказал, сколько заработал в петербургском клубе

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, сколько заработал в клубе с берегов Невы. Его слова передает Telecomasia.net.

«Я проработал в «Зените» примерно 4,5 года — за каждый календарный год получал 250 тысяч евро. За все время в России я заработал чуть больше одного миллиона трехсот тысяч евро. Я не проиграл их все в казино, как многие думают. Я уже потратил все эти деньги на квартиры и машины», — заявил Петржела.

Петржела тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством команда один раз стала серебряным призером чемпионата России. В 2003 году сине-бело-голубые выиграли Кубок Премьер-лиги, обыграв «Черноморец».

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля сине-бело-голубые в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА в серии пенальти.

Ранее Петржела заявил, что в Чехии сейчас жить лучше, чем в России.