Исинбаева ответила World Athletics, отметив величие своих достижений

Бывшая легкоатлетка Елена Исинбаева на своей странице в социальных сетях прокомментировала решение World Athletics не включать ее в список 40 самых влиятельных легкоатлеток мира. Отметим, что в рейтинг не вошла ни одна россиянка.

«Напомню переизбранному президенту World Athletics Себастьяну Коу о влиянии, которое Исинбаева оказала на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет.

Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений», – написала Исинбаева.

41-летняя Исинбаева — выигрывала золото на Олимпийских играх в Афинах (2004) и Пекине (2008), бронзу — в Лондоне (2012). Ей принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06). В августе 2016 года она завершила спортивную карьеру.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что World Athletics унижает себя из-за отсутствия Исинбаевой в списке лучших.