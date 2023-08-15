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Экс-футболист «Реала Сосьедад» объяснил, как Захаряну быстрее адаптироваться в Испании

Экс-футболист Хохлов назвал испанский язык основой для адаптации Захаряна

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РПЛ

Бывший футболист испанского клуба «Реал Сосьедад» Дмитрий Хохлов отметил важность испанского языка для полузащитника Арсена Захаряна, который должен перейти из московского «Динамо» в команду из Сан-Себастьяна. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Реал Сосьедад» – очень хороший выбор. Команда финансово стабильна, показывает хороший футбол, участвует в еврокубках. Надеюсь, Арсен будет показывать хороший футбол. Отношение к нему будет хорошее. Но важно выучить испанский язык как можно быстрее, это поможет в адаптации. Язык – это основа для ее прохождения», – сказал Хохлов.

13 августа главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что Захарян не включен в состав команды на матч четвертого тура Российской премьер-лиги с «Балтикой», подтвердив, что футболист переходит в испанский клуб.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол. Летом 2023 года сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».

Ранее легенда ЦСКА заявил, что Захарян поторопился с отъездом в Европу.

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