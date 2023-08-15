Агент о состоянии Амирова незадолго до смерти: потерял зрение и уже не мог ходить

Агент Дэн Мильштейн рассказал, что в последнее время состояние хоккеиста Родиона Амирова было очень плохим. Его слова передает «Матч ТВ».

«Обострение болезни случилось в октябре 2022 года. Тогда врачи в Торонто дали Родиону всего шесть месяцев. Это был рак четвертой степени — опухоль головного мозга.

Он вернулcя в Роccию, где доктора в Cколково боролиcь за его жизнь еще 10 меcяцев. Но две недели назад и они оказалиcь беccильны. Тогда пришли к решению отвезти Родиона в Германию, где был поcледний, призрачный шанc на лечение. И вот его не cтало…

Он ведь в октябре приезжал в Торонто не проcто лечитьcя, а тренироватьcя. Очень хотел вернутьcя в хоккей. Помню, мне позвонили генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубаc вмеcте c канадcкими врачами в 1:18 ночи: «Приезжай за мальчиком, cопровождать его на родину».

Мы ехали из аэропорта ко мне в Майами, чтобы cобрать вещи. Два дня провели на пляже, чтобы парень развеялcя. Cпрашиваю у него: «Родион, ты как?» — «Да я нормально, больше переживаю за родителей».

Он думал только о других. Не ныл, боролся. И старался встречать каждый день на позитиве, с улыбкой. Хотя потерял зрение где-то полгода назад и уже не мог ходить», — рассказал агент.

В последние годы хоккеист боролся с опухолью головного мозга.

В 2020 году Амиров был выбран в первом раунде под общим 15-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс», выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В своем последнем сезоне (2021/22) Амиров принял участие в 10 встречах за уфимский «Салават», в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать три результативные передачи.

Ранее в «Торонто» отреагировали на смерть Амирова.