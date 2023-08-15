Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легионер клуба РПЛ признался, что знает одно матерное слово

Хавбек «Сочи» Крамарич заявил, что начал учить русский язык

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Словенский футболист «Сочи» Мартин Крамарич рассказал, что начал учить русский язык. Его слова передает Sport24.

«Сочи — отличный город, а Россия — прекрасная страна. Я начал учить русский язык, надеюсь, в ближайшее время буду свободно на нем говорить. Словенский и русский — похожие языки.

Какие слова уже выучил? «Спасибо», «как дела», «все хорошо», «как тебя зовут», «я хорошо понимаю» — базовые. Легионеры часто запоминают русский мат? Да, ха-ха! На тренировках и в игре можно это услышать. Знаю одно матерное словечко, но называть его не буду», — сказал Крамарич.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Сочи» два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился голом.

Подопечные Дмитрия Хохлова после четырех туров РПЛ набрали три очка и занимают 11 место в турнирной таблице. В ближайшем матче сочинцы на своем поле примут «Ростов». Игра пройдет 19 августа, начало в 20:00 по московскому времени.

Ранее легионер «Спартака» признался, что знает плохие слова, которые нельзя говорить.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях