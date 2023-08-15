Легионер клуба РПЛ признался, что знает одно матерное слово

Словенский футболист «Сочи» Мартин Крамарич рассказал, что начал учить русский язык. Его слова передает Sport24.

«Сочи — отличный город, а Россия — прекрасная страна. Я начал учить русский язык, надеюсь, в ближайшее время буду свободно на нем говорить. Словенский и русский — похожие языки.

Какие слова уже выучил? «Спасибо», «как дела», «все хорошо», «как тебя зовут», «я хорошо понимаю» — базовые. Легионеры часто запоминают русский мат? Да, ха-ха! На тренировках и в игре можно это услышать. Знаю одно матерное словечко, но называть его не буду», — сказал Крамарич.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Сочи» два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился голом.

Подопечные Дмитрия Хохлова после четырех туров РПЛ набрали три очка и занимают 11 место в турнирной таблице. В ближайшем матче сочинцы на своем поле примут «Ростов». Игра пройдет 19 августа, начало в 20:00 по московскому времени.

Ранее легионер «Спартака» признался, что знает плохие слова, которые нельзя говорить.