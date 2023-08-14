Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Челси» совершил рекордный трансфер в истории АПЛ

«Челси» подписал Кайседо из «Брайтона» за рекордную для АПЛ сумму

close
100%
chelseafc.com' class="item-image" >
chelseafc.com

Лондонский «Челси» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Контракт с игроком рассчитан на восемь лет.

«Я так счастлив присоединиться к «Челси»! Я так рад быть здесь, в этом большом клубе, и мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из «Челси», я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом. Это сбывшаяся мечта быть здесь, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой», — сказал футболист после подписания контракта.

Сумма трансфера стала рекордной для английского футбола и составила €133,5 млн. Перед переходом в «Челси» Кайседо, по сообщениям СМИ, был близок к трансферу в «Ливерпуль».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Кайседо провел 37 матчей, отметившись одним забитым мячом. Полузащитник в 2022 году в составе сборной Эквадора принимал участие в чемпионате мира. Его команда не смогла выйти из группы.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в зимнее трансферное окно, и дважды сменил тренера после того, как купил команду у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Ранее сообщалось, что ЦСКА нацелился на нападающего из бундеслиги.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях