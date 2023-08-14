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Экс-игрок сборной России заявил, что Захарян не станет своим в Испании

Экс-футболист Радченко считает, что Захаряну будет сложно в Испании

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко считает, что полузащитника Арсена Захаряна ждет высокий уровень конкуренции при переходе в «Реал Сосьедад». Его слова передает РИА Новости.

«Чемпионат Испании определенно подходит ему по стилю, плюс с «Реал Сосьедад» будет возможность выступать в Лиге чемпионов. Но при этом Захаряна ждет жесточайшая конкуренция, заиграть сразу будет очень сложно. Кроме того, ему не удастся стать там своим. Я 17 лет провел в Испании, завел множество друзей, но все равно понимаю, что я чужой. Испанская пресса и болельщики очень требовательны, а с ними там принято считаться», — сказал Радченко.

В августе СМИ сообщили о договоренности испанского «Реал Сосьедада» и «Динамо» по трансферу Захаряна. В клубах подтвердили переговоры по транфсеру игрока.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд».

Ранее Руслан Пименов заявил, что у Захаряна не будет времени на раскачку в Ла Лиге.

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Футбол. Чемпионат России
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