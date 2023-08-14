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Призер Игр Энберт назвал самый интересный турнир по фигурному катанию в России

Энберт назвал чемпионат России самым интересным турниром в сезоне-2023/24

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aleksandr_enbert/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает чемпионат России и турнир по прыжкам самыми интересными в предстоящем внутреннем сезоне.

«Для меня лично по-прежнему главный турнир сезона — это чемпионат России (ну, в отсутствие чемпионата мира и Европы). Чемпионат России — это пик, где спортсмены показывают максимальную готовность в исполнении многооборотных прыжков, дорожек, шагов и вращений. Это будет самая острая борьба и самый сильный состав.

А в плане других соревнований — турнир по прыжкам тоже было бы интересно посмотреть. Это такой легонький формат, где ты можешь особо не погружаться в программу, в идею, в хореографию, а просто спокойно смотреть на четверные прыжки, которые наши спортсмены исполняют практически идеально», — сказал Энберт.

Турнир по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря, а чемпионат России — в Челябинске с 20 по 24 декабря.

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