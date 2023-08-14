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Энберт: очень больно за спортсменов, которые всю жизнь готовились к Олимпиаде

Фигурист Энберт: отказ МОК выслать России приглашение на Игры меня не удивил

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что его не удивило решение Международного олимпийского комитета (МОК) не высылать России приглашение на Олимпиаду в Париже — 2024 в установленный для этого срок.

«Все к этому шло. Не было ощущения, что наши спортсмены поедут на Олимпиаду. По всей риторике, которая звучала в последнее время, было ожидаемо, что приглашение в установленный срок не пришлют. Конечно, это плохо. Мне очень неприятно, очень больно за спортсменов, которые готовились всю жизнь и продолжают готовиться, но, к сожалению, это так», — сказал Энберт.

При этом призер Олимпиады в Пхенчхане предположил, что представители некоторых видов спорта из России смогут поехать на Игры в Париже в нейтральном статусе.

«Какие-то спортсмены и сейчас выступают. Например, проходил чемпионат мира по фехтованию, и там были наши спортсмены. Теннисисты играют. Там, где федерации нашли какие-то договоренности, россияне выступают в нейтральном статусе», — сказал Энберт.

Ранее стало известно, что Украина снимется с Олимпиады, если россиянам разрешат выступать под своим флагом.

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