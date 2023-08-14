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Бывший генменеджер «Динамо» Сафронов заявил, что ЦСКА должен будет исполнить рекомендации IIHF

Экс-менеджер сборной России Сафронов оценил решение IIHF об отстранении Федотова

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший генеральный менеджер московского «Динамо» и сборной России Алексей Сафронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что столичному ЦСКА придется исполнить решение Международной федерации хоккея (IIHF) о дисквалификации голкипера Ивана Федотова, которая продлится до 31 декабря 2023 года.

По его мнению, невыполнение условий IIHF в текущей ситуации может оказаться критичным.

«Такое решение IIHF приняла только по одной причине. Изначально стороны были уведомлены, ЦСКА шел правильной дорогой, подписав Ивана на два года, посчитав, что его контракт с «Филадельфией» закончил свою работу. Эту ситуацию IIHF продиктовала так, как посчитала нужным.

Я думаю, что НХЛ контактирует с IIHF только по поводу трансферов. Каким образом все это обернется? При сегодняшней ситуации плыть против течения мне кажется немного неправильно. В связи с тем, что мы являемся членами IIHF, это решение надо принять как данность», — заявил Сафронов.

IIHF приняла решение наказать ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Постановление вступает в силу 11 августа 2023 года и заканчивается 10 августа 2024 года. Федотов получил дисквалификацию, которая завершится 31 декабря 2023 года.

Ранее Федерация хоккея России выступила с заявлением после решения IIHF по делу Ивана Федотова.

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