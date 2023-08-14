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Легионер «Крыльев» заявил, что между культурами в России и Бразилии большая разница

Защитник «Крыльев» Костанца рассказал, что ему нравятся самарские пляжи летом

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ПФК «Крылья Советов» Самара

Бразильский футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца признался, что его радует наличие пляжей в Самаре. Его слова передает Sport24.

«Очень большая разница между культурами в России и Бразилии. Но в Самаре есть пляжи — они чем-то похожи на бразильские. Особенно летом. Это мне нравится», — сказал 24-летний защитник.

Костанца перешел в самарский клуб в январе 2022 года из молдавского «Шерифа». В Бразилии футболист выступал за «Ботафого». В текущем сезоне игрок провел пять матчей за «Крылья», в которых отметился голом.

Подопечные Игоря Осинькина в четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали восемь очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

В ближайшем матче «Крылья» в гостях сыграют с казанским «Рубином». Встреча пройдет 18 августа, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее в РФС рассказали о проверке инцидента с угрозами Артема Дзюбы в адрес журналиста.

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