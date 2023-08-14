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Ветеран ЦСКА назвал Заболотного бестолковым

Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал бестолковым нападающего Заболотного

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РИА Новости

Экс-защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что нападающий армейского клуба Антон Заболотный способен помочь своей команде благодаря высокому уровню самоотверженности.

«Я разговаривал с Евгением Ленноровичем по поводу Заболотного, такие люди нужны в команде — бестолковые, не совсем техничные. Но он лезет во все дырки, он может подставить голову, ногу, что угодно — любую часть тела, чтобы выйти победителем. Он не боится единоборств.

А вот Чалов — другой по типажу форвард, он интеллигент такой футбольный, хорош в подыгрыше, у него неплохой удар. Он не будет лезть в кучу, где можно получить какую-то травму или еще что-то. Вот вчера он выдал совершенно никакую игру, так бывает, а Заболотный забил!

Так что здесь палка о двух концах, каждый футболист добавляет команде разнообразия. Взаимодействие есть, взаимопонимание есть, молодежь на подходе хорошая», — заявил Пономарев.

Ранее Владимир Пономарев положительно оценил старт ЦСКА в РПЛ.

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