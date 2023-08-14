Легенда ЦСКА оценил старт клуба в РПЛ

Экс-защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что доволен стартом армейской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Старт сезона нормальный — три победы в четырех играх, девять очков из 12 возможных, это хорошо. Самое главное на старте сезона — быть вверху турнирной таблицы. Потому что если будешь внизу, то не выберешься оттуда.

Команда выглядит неплохо, Федотов грамотно ротирует состав.

Оборона у нас тоже претерпела некоторые изменения — два человека получили травмы, это очень серьезно. Но игра радует, команда побеждает», — заявил Пономарев.

Игра четвертого тура ЦСКА — «Сочи» прошла 13 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой команды под руководством Владимира Федотова со счетом 3:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

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