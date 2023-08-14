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Стали известны подробности дела об избиении конькобежки из-за дорогих коньков

Избивший конькобежку Епифанову тренер Кардаков обратился за медицинской помощью

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В пресс-службе Федерации конькобежного спорта Свердловской области сообщили «Газете.Ru», что после конфликтной ситуации между конькобежкой Юлией Епифановой и тренером Александром Кардаковым было начато разбирательство в УМВД России.

«12 августа 2023 года, около 11:00, между Епифановой Ю.И. и Кардаковым А.Н., который являлся личным тренером Юлии в период ее обучения в УОР №1 с, произошел конфликт. Поводом для этого послужила проблема с возвратом спортсменкой подотчетного спортивного инвентаря.

В результате конфликтной ситуации, Кардаков А.Н. был вынужден обратиться за скорой медицинской помощью, также, по данному факту, 12 августа 2023 года начато разбирательство ОП «Центральный» УМВД России по г. Челябинску.

РОО «Федерация конькобежного спорта Свердловской области» выражает сожаление о произошедшем и считает не допустимым решения вопросов между спортсменами и тренерами подобным образом.

Нами будет проведена работа для разрешения и урегулирования конфликтной ситуации, а также приложены усилия по недопущению возникновения конфликтов в будущем», — заявили в пресс-службе организации.

По словам сестры пострадавшей спортсменки, конфликт между тренером и его подопечной начался из-за коньков стоимостью 150 тысяч рублей.

Ранее адвокат Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что конькобежка Юлия Епифанова может получить до 6 лет тюрьмы, если выяснится, что она оклеветала своего тренера, обвинив его в нанесении побоев.

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