Четыре россиянина вошли в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил список лучших действующих крайних нападающих турнира.
В список вошли четверо россиян: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ:
1. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»);
2. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
4. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»);
5. Джейсон Робертсон («Даллас Старз»);
6. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»);
7. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»);
8. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);
9. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
10. Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).
Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторс» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхокс» проведет поединок с «Питтсбург Пингвинс».
Ранее российский хоккеист заявил, что в НХЛ нет справедливости.