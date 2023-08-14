Четыре россиянина вошли в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил список лучших действующих крайних нападающих турнира.

В список вошли четверо россиян: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ:

1. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»);

2. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);

3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

4. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»);

5. Джейсон Робертсон («Даллас Старз»);

6. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»);

7. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»);

8. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);

9. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);

10. Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).

Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторс» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхокс» проведет поединок с «Питтсбург Пингвинс».

Ранее российский хоккеист заявил, что в НХЛ нет справедливости.