Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Четыре россиянина вошли в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ

Панарин, Овечкин, Капризов и Кучеров вошли в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ

close
100%
Reuters

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил список лучших действующих крайних нападающих турнира.

В список вошли четверо россиян: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ:

1. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»);
2. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
4. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»);
5. Джейсон Робертсон («Даллас Старз»);
6. Митчелл МарнерТоронто Мэйпл Лифс»);
7. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»);
8. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);
9. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
10. Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).

Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторс» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхокс» проведет поединок с «Питтсбург Пингвинс».

Ранее российский хоккеист заявил, что в НХЛ нет справедливости.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях