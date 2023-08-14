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Российская скелетонистка выложила видео танца в обтягивающих шортах и коротком топе

Скелетонистка Канакина поделилась с подписчиками новой видеозаписью

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yulia.kanakina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская скелетонистка Юлия Канакина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новым видео, на котором запечатлено, как она отвлекается от уборки.

Спортсменка запечатлела себя перед зеркалом, рядом с ней стоит пылесос. Канакина танцует в светлом спортивном костюме — обтягивающих шортах и коротком топе.

«Вайб моей уборки», — подписала она публикацию.

27-летняя Канакина занимается скелетоном с 2011 года. В детстве посещала секцию художественной гимнастики, а также занятия по балету.

Дебютировала на международных соревнованиях в 2011 году, приняв участие в квалификации к Юношеским Олимпийским играм. Стала десятой из одиннадцати участников.

В сезоне 2014 года Канакина на этапах Кубка Европы четырежды становилась четвертой. В 2017 году россиянка выиграла золото на чемпионате мира среди юниоров. В 2018 году на юниорском чемпионате мира завоевала серебряную медаль. Через год девушке уже покорилась бронза взрослого этапа Кубка мира (Альтенберг).

В 2022 году Канакина принимала участие в Олимпийских играх в Пекине. Россиянка по итогам четырех попыток заняла 11-е место.

Ранее Канакина опубликовала фотографию из ванной в короткой атласной пижаме.

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