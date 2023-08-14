Теннисист Хачанов выиграл первый матч после серьезной травмы

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче парного турнира серии «Мастерс» в Цинцинатти вместе с представителем Нидерландов Робином Хаасе. Они обыграли немца Андреаса Миса и британца Дэниела Эванса.

Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 10:7. Следующими соперниками пары станут хорват Иван Додиг и американец Остин Крайчек.

Последний раз Хачанов выходил на корт 6 июня, когда в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») проиграл сербу Новаку Джоковичу. Теннисист столкнулся с серьезными травмами: у него диагностировали стрессовый перелом и частичный перелом в крестцовом отделе позвоночника.

Хачанов из-за проблем со здоровьем сначала пропустил турнир в немецком городе Галле, который прошел с 19 по 25 июля, а потом снялся с Уимблдона, одного из четырех турниров серии Большого шлема.

Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде. Он пять раз побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, четыре титула он завоевал в одиночном разряде. Вместе со сборной России он выиграл Кубок Дэвиса в 2021 году, в том же году он получил звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее Хачанов стал отцом во второй раз.