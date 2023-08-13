«Это не наше дело»: Федотов оценил работу судьи в матче ЦСКА — «Сочи»

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после игры четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» заявил, что не станет обсуждать работу главного арбитра Артема Чистякова. Его слова передает «Газета.Ru».

По его словам, оценивать работу арбитров должны другие люди.

«Это не наше дело. У них есть свои начальники, пусть они сами оценивают их работу. Показалось, что допуск единоборств был чуть завышен. Но в этом нет ничего страшного, если это не переходит определенную грань.

Это нормально, это мужской футбол, все в порядке», — заявил Федотов.

Игра ЦСКА — «Сочи» прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой команды под руководством Владимира Федотова со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице, догнав столичный «Спартак».

Ранее Владимир Федотов заявил, что у травмированного полузащитника Кирилла Глебова не двигалась нога после первого тайма.