Отец игрока «Локомотива» отреагировал на новость о том, что его сын получил паспорт Грузии

Коба Марадишвили, отец, а также агент полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили, не подтвердил информацию Georgian Footy о том, что его сын получил грузинское гражданство, передает Metaratings.

«Если что-то будет, вы узнаете об этом первыми. Зачем вам надо спрашивать? На заборе тоже много что написано, и что», — сказал Марадишвили-старший.

В сезоне-2022/23 Марадишвили принял участие в 26 матчах «Локомотива» во всех турнирах, дважды забил и записал на свой счет пять результативных пасов. В текущем сезоне РПЛ футболист принял участие в одном матче, забив один мяч. Transfermarkt оценивает Марадишвили в €1,8 млн.

«РБ Спорт» в марте сообщал, что 23-летний полузащитник уже находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства и в ближайшее время может стать игроком сборной Грузии.

Ранее президент «Урала» ответил на вопрос о переходе игрока «Локомотива» Марадишвили.