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Стало известно, когда Захарян улетит в расположение «Реал Сосьедада»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: футболист Захарян улетит в Испанию 13 августа

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Футболист московкого «Динамо» Арсен Захарян прилетит в расположение испанского «Реал Сосьедада» 13 августа. Об этом в разговоре со Sport24 рассказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

«Он улетает 13 авгута. Схема получения денег тоже в проработке. Есть соответствующий опыт — сделка с «Болоньей» по переходу Николы Моро», — сказал Пивоваров.

Также Пивоваров отметил, что принципиальная договоренность по сделке достигнута, но формально она еще не закрыта.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В августе СМИ сообщили о договоренности испанского «Реал Сосьедада» и «Динамо» по трансферу Захаряна.

В первом туре чемпионата Испании «Реал Соьедад» сыграл вничью с «Жироной» (1:1). По итогам прошлого чемпионата «Реал Сосьедад» завоевал право играть в Лиге чемпионов.

Ранее Захарян ответил на вопрос о переходе в «Реал Сосьедад».

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