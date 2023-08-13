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Боец Резников: любой может попасть в UFC, все зависит от менеджмента

Резников заявил, что попадание в UFC зависит от менеджмента, а не от уровня бойца

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Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников заявил, что в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может попасть любой боец. Его слова передает Legalbet.kz.

«Многие даже не сильные ребята попадают. Знаю таких несколько – из России, Китая… И из других разных стран попадали – и они близко даже не доходили до топов. Кто угодно может попасть в UFC из Казахстана – все зависит от менеджмента. Если будет хороший менеджер, то может пропихнуть», – сказал Резников.

Артем Резников выступает в российском промоушене ACA. Всего на счету Резникова 30 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы и потерпел шесть поражений. В последнем поединке, который прошел на турнире ACA 150, Резников удушающим приемом победил Андрея Кошкина. Отметим, что Резников никогда не выступал в UFC.

Ранее Резников назвал имя соотечественника, способного зарекомендовать себя в UFC.

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