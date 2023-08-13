Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, «ПСЖ» хочет, чтобы обещания Мбаппе, которые он дал в 2022 году, были выполнены. Шагом в этом направлении является подписание Люки Эрнандеса и Усмана Дембеле. Также клуб хочет подписать Рандаля Коло-Муани. Таким образом, у парижан в нападении сформируется французское трио. «ПСЖ» хочет продлить контракт с Мбаппе до 2025 года с гарантией перехода в «Реал» летом 2024 года.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Француз этим летом также мог оказаться в «Реале». Он получил бонусы за лояльность от «ПСЖ» за то, что по состоянию на 31 июля не покинул команду.

Мбаппе отказался продлить контракт после 2024 года. В конце сезона он может стать свободным агентом.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

Ранее стало известно, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом «ПСЖ».