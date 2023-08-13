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Каменский рассказал, что движет легионерами, получающими российское гражданство

Каменский считает, что легионеры КХЛ получают российский паспорт осознанно

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский признался, что нормально относится к получению легионерами, выступающими в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), российского гражданства. Его слова передает РИА Новости.

«У нас свободная страна. Если человек хочет получить российское гражданство, то почему бы и нет. Я нормально к этому отношусь. Получить гражданство в России не так легко. Такой шаг делается осознанно. Я не думаю, что в этом играет роль лимит на легионеров в КХЛ. Принять гражданство, стать гражданином страны — куда более серьезный повод и решение, чем просто заниматься этим ради обхода лимита», — сказал Каменский.

С нового сезона клубы КХЛ смогут иметь в заявке лишь трех легионеров, а не пять, как раньше. Ужесточение лимита привело к тому, что иностранцы стали чаще получать российское гражданство.

В минувшем сезоне в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Диц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее иностранный хоккеист признался в любви к России.

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Хоккей. КХЛ
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