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Экс-тренер сборной России заявил о влиянии психологии на игру «Локомотива»

Тренер Игнатьев считает, что игроки «Локомотива» посыпают голову пеплом

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что игроки «Локомотива» вышли на матч против «Крыльев Советов» с не самым профессиональным отношением. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мне видится, что на качество игры и на результат повлияла психология. Как бы там ни было, футболисты иногда переоценивают свои возможности.

Конечно, сейчас «красно-зеленые» переосмысливают произошедшее и посыпают голову пеплом. Игроки, чаще всего привлекающие внимание, были не особо заметны, пока «Крылья» играли в свой футбол и доставляли сопернику много неприятностей», — сказал Игнатьев.

12 августа «Локомотив» принимал на своем поле «Крылья Советов» и сыграл вничью со счетом 1:1. Первыми открыли счет гости, это сделал Николай Рассказов за четыре минуты до окончания основного времени. В середине тайма самарцы не смогли реализовать пенальти. Уже в добавленное время Константин Марадишвили спас свою команду от поражения.

После четырех туров «Локомотив» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ростов» разгромил «Рубин» в матче РПЛ.

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