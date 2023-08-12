Губерниев об угрозах Дзюбы в адрес журналиста: пусть он дисковой телефон себе засунет

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал нападающего Артема Дзюбу, который угрожал журналисту после матча своей команды с «Крыльями Советов». Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

Журналист спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что Артем забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Российский нападающий ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз».

«Я не понимаю, Дзюба журналисту угрожал, или озвучивал свои тайные похотливые желания?

Мы знаем очень много разных мест, куда футболист может засунуть себе телефон. Пусть он попробует дисковой или большой телефон из автомата взять и засунуть, если хочет это сделать», — сказал Губерниев.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», закончилась вничью со счетом 1:1. Дзюба не принимал участие в матче из-за повреждения.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее Губерниев призвал РФС и РПЛ отреагировать на угрозы Дзюбы в адрес журналиста.