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«Локомотив» в концовке спасся от поражения в матче с «Крыльями Советов»

Гол Марадишвили в добавленное время спас «Локомотив» от поражения в матче с «Крыльями»

В Москве состоялся матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча, прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», закончилась вничью со счетом 1:1.

На 87-й минуте счет открыл защитник гостей Николай Рассказов. Игра близилась к ничьей, но полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили сравнял счет в компенсированное время.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Крылья Советов» располагаются на четвертом месте, имея в активе восемь очков. «Локомотив» занимает седьмую позицию, заработав пять баллов.

18 августа «Крылья Советов» на выезде встретятся с казанским «Рубином». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. 19 августа пройдет матч между «Краснодаром» и «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что красно-белые не выиграют РПЛ из-за плохой обороны.

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