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Иностранный хоккеист признался в любви к России

Словацкий хоккеист «Спартака» Чайковски признался в любви к России

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Словацкий хоккеист московского «Спартака» Михал Чайковски рассказал, что остался в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) потому что ему нравится жить в России, передает ТАСС.

«Как и в Чехии, нам тоже запретили играть за сборную на чемпионате мира. Но могу только повторить — здесь классные люди, мне и моей семье здесь нравится», — сказал Чайковски.

Чайковски выступает за «Спартак» с 2023 года. В России он играл за московское «Динамо», екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирскую «Сибирь».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее хоккеист «Сочи» признался, что боялся ехать в Финляндию.

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