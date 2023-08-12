Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Канаде

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в 1/2 финала турнира в канадском Монреале.

В четвертьфинале 24-летняя спортсменка обыграла швейцарку Белинду Бенчич. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

В полуфинале Самсонова померится силами с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия).

Самсонова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка победила на четырех турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022).

Призовой фонд турнира в Монреале составляет $2,78 млн. Действующей победительницей является Камила Джорджи (2021) из Италии. В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который состоялся в Торонто, победу одержала представительница Румынии Симона Халеп.

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