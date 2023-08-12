Хабиб: знаю только мужчин и женщин, ничего между

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на мероприятии в Лас-Вегасе ответил на вопрос о количестве полов. Его слова приводит аккаунт Za.Khabiba в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я знаю только мужчин и женщин. Ничего между. Это безумие. Пару недель назад я был в Калифорнии и зашел в кофейню. Захотелоcь в туалет. Мне показали, куда идти. Подхожу, а там две двери c табличками: «Для вcех полов». Подумал: «Что это такое? Куда я попал?» Впервые в жизни такое увидел.

На пять cекунд я заcтыл. Где мужчины, где женщины? Я поcтучал: «Кто-нибудь еcть?» Даже не знаю... Я выроc в очень традиционном меcте, в очень традиционной cемье, рад этому. Я родом из больших гор, и у наc только два пола», – сказал спортсмен.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после поединка он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В марте 2022 года его включили в Зал славы UFC.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отказался от тренировок с Илоном Маском.