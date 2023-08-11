Кечинов назвал виновника третьего гола в ворота «Спартака»

Бывший футболист столичного «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов в беседе с «Газетой.Ru» разобрал эпизод с третьим пропущенным мячом в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

По его словам, ответственность лежит на голкипере красно-белых Илье Свинове.

«Ну какой Литвинов, ну вы что, блин?! Идет передача за спину, Литвинов сопровождает Бикфалви. И несется на него Свинов. Зачем ты бежишь в борьбу — ты же видишь, Литвинов ставит корпус, борется.

Ты бежишь, кричишь еще наверняка, Руслан останавливается, даже руки в стороны выставляет, как бы давая возможность, чтобы Свинов этот мяч забрал, и в этот момент Бикфалви перебрасывает мяч за линию.

Ну зачем ты выходишь из рамки? Как он тебе забьет с этой позиции, если ты на линии стоишь?» — заявил Кечинов.

Матч «Урал» — «Спартак» завершился победой команды Виктора Гончаренко со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев назвал обескураживающим результат матча «Урал» — «Спартак».