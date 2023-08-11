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Словацкий хоккеист: собираюсь пожертвовать игрой за сборную ради выступления в КХЛ

Защитник Гернат намерен пожертвовать игрой за сборную Словакии ради выступления в КХЛ

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Global Look Press

Словацкий защитник хоккейного клуба «Локомотив» Мартин Гернат заявил, что не может выступать за свою национальную команду из-за выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова передает официальный сайт КХЛ.

«Да, это одна из вещей, которую я обсуждал с семьей перед переездом. Я собираюсь пожертвовать игрой за сборную, поскольку мы решили приехать сюда. Увы, это было новым условием при переходе в КХЛ. Я много лет играл за национальную команду, на чемпионате мира и на Олимпийских играх», — сказал Гернат.

Гернат провел 138 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых ему удалось забросить пять шайб и сделать 28 результативных передач. В Чешской лиге он забил 30 голов и отдал 77 ассистов за 189 игр. Также хоккеист выступал в Швейцарии, где за 103 матча набрал 60 результативных очков.

За сборную Словакии Гернат провел 22 матча, в которых забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что финский клуб «Йокерит» раскритиковали из-за символики, похожей на российскую.

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