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«Играл на три с плюсом»: ветеран ЦСКА оценил выступление Зайнутдинова за клуб

Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал средненьким полузащитника Зайнутдинова

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РИА «Новости»

Бывший защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что казахский полузащитник Бактиер Зайнутдинов, который в ближайшее время станет игроком стамбульского «Бешикташа», запомнился своей универсальностью.

При этом, по мнению эксперта, игрок сборной Казахстана выступал за армейский клуб не выдающимся образом.

«Запомнился Бактиер тем, что его пихали в любую дыру. Он играл и на левом фланге, и в центре, и в полузащите, и в обороне — где только не играл. Делал он это посредственно, на три с плюсом. Он не игрок для решения высоких задач.

Средненький игрок, может выдать хороший пас, но очень редко. Обладает хорошим ударом слева, но использовал он его редко. Ни для ЦСКА, ни для «Спартака», ни для «Динамо» он не годится», — заявил Пономарев.

11 августа инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что ЦСКА и «Бешикташ» согласовали сделку по Зайнутдинову. Российский клуб получил €5 млн + 15% от суммы последующей перепродажи футболиста.

Ранее Владимир Пономарев похвалил ЦСКА за продажу Зайнутдинова в «Бешикташ».

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