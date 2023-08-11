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Легенда ЦСКА назвал отличной продажу Зайнутдинова в «Бешикташ»

Экс-защитник Пономарев похвалил ЦСКА за продажу Зайнутдинова в «Бешикташ»

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что удовлетворен сделкой по продаже полузащитника сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова в стамбульский «Бешикташ».

«Это хорошая сделка для ЦСКА, отличная продажа. Наверное, на вырученные деньги клуб приобретет футболиста в линию атаки. Надо постараться приобрести игрока повыше классом, чем те, что есть сейчас», — заявил Пономарев.

Также прославленный футболист назвал главные компоненты игры, в которых казахскому полузащитнику необходимо прибавить.

«Если он хочет развиваться, то нужно себя немного по-другому предподносить. И больше работать над собой. Ему нужно быстрее ориентироваться на поле, быстрее соображать, опрометчиво не атаковать — в общем, читать игру. Если он научится читать игру, то все у него будет нормально», — заключил эксперт.

11 августа инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что ЦСКА и «Бешикташ» согласовали сделку по Зайнутдинову. Российский клуб получил €5 млн + 15% от суммы последующей перепродажи футболиста.

Ранее Александр Мостовой заявил, что тренер сборной России Николай Писарев попал в «Краснодар» через связи.

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