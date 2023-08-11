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Украинец Ломаченко отказался от поединка с американцем из-за ситуации в стране

Ломаченко не проведет бой против Стивенсона в 2023 году из-за ситуации на Украине

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ANDREW COULDRIDGE/Reuters

Промоутер Боб Арум заявил, что украинский боксер Василий Ломаченко принял решение отказаться от проведения в 2023 году поединка против американца Шакура Стивенсона. Его слова передает Boxing Social.

«Ломаченко отказывается драться в этом году. Он хочет взять отпуск. Скверная ситуация все еще продолжается на Украине, и это близко к тому, где он живет. Так что он действительно не может сосредоточиться на поединке. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Шакуру», — сказал Арум.

Василий Ломаченко выигрывал золото Олимпиады дважды — в 2008 и в 2012 годах. Также он является двукратным чемпионом мира и один раз ему покорялся чемпионат Европы. Всего в профессиональной карьере украинец провел 20 боев, в 17 из которых одержал победу (11 из них нокаутом). В своем последнем бою в мае 2023 года Ломаченко проиграл американцу Девину Хейни, который защищал титул абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring.

Сам Стивенсон обвинял Ломаченко в срыве боя из-за его трусости.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко готов заменить брата Федора в поединке против Майка Тайсона.

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