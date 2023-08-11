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Российский футболист объяснил, почему решил покинуть Турцию и вернуться в Россию

Вернувшийся из Турции защитник Кудряшов признался, что соскучился по России

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РИА «Новости»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью на YouTube-канале РПЛ «Душевное шоу» признался, что еще за полгода до истечения контракта с «Антальяспором» знал о своем уходе.

«Я по России соскучился, по русским я соскучился. Хотя в Анталии достаточно много русскоговорящих, но все равно.

Я знал, что в Анталии я не останусь, наверное, еще за полгода до окончания контракта, еще до операции было понятно, что больше не буду в команде», — сказал Кудряшов.

Об уходе Кудряшова из «Антальяспора» стало известно 2 июля. Всего на счету 36‑летнего Кудряшова 110 матчей за турецкий клуб, в которых он забил один мяч и отдал три голевые передачи. Через три дня воронежский «Факел» объявил о подписании защитника сроком на один год.

В России Кудряшов известен по выступлениям за «Спартак» и «Терек».

С 2016 года защитник вызывался в сборную России. В ноябре 2021 года он допустил ошибку в отборочном матче чемпионата мира в Катаре против Хорватии, которая привела к единственному пропущенному мячу национальной команды, не позволившему ей напрямую отобраться на турнир. В 2022 году Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.

Ранее экс-футболист ЦСКА объяснил поражение команды от «Факела».

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