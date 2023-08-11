Украинская теннисистка рассказала о своем отношении к россиянке Касаткиной

Украинская теннисистка Даяна Ястремская похвалила россиянку Дарью Касаткину, высказавшуюся о специальной военной операции (СВО). Ее слова передает «Большой теннис Украины».

«Касаткина? Дарья открыто заявила свое мнение о ситуации на Украине, за что заслуживает уважения. Мы здороваемся друг с другом, но не более того. Она одна из немногих, у кого были «яйца», чтобы высказаться», — сказала Ястремская.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) первую строчку продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9490 очков. На втором месте располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8746 очков). Тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула (5480 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (2600 очков), расположившаяся на 14-й строчке.

Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале. Там она встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Девушки проведут свой матч 12 августа. В 1/8 финала россиянка обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову со счетом 6:2, 7:5.

Ранее Надежда Петрова заявила, что реакция публики на каминг-аут Касаткиной пока не мешает ей.