Теннисистка Веснина поделилась фото с пляжа

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская теннисистка Елена Веснина, поделилась со своими подписчиками фотографиями с пляжа.

На снимках она запечатлена на шезлонге, в рубашке и черных очках.

Веснина является победительницей летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде, а также обладательницей серебра в миксте на Играх-2020 в Токио. Также в ее активе два золота и серебро Универсиады в Казани.

Веснина — победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде. Россиянка также выиграла за карьеру 22 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), три из них — в одиночном разряде.

В составе сборной России она дважды побеждала в розыгрыше Кубка Федерации.

26 мая стало известно о том, что Веснина родила дочь, которую назвали Анной. Первая дочь спортсменки, Елизавета, появилась на свет в ноябре 2018 года.

Ранее американская футболистка Джессика Винсент показала фигуру в купальнике.