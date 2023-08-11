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Американский фигурист русского происхождения Тюменцев рассказал о работе в компании Илона Маска

Американский фигурист Тюменцев: в космосе побывала куча штук, которые я собирал

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Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Американский фигурист русского происхождения Даниил Тюменцев рассказал о работе в компании Илона Маска SpaceX, в которой он трудится на должности техника, собирающего ракетные двигатели, передает Sports.ru/

«В космосе уже побывала куча штуковин, которые я собирал. Меня взяли в команду, работавшую над двигателем Crew Dragon. Именно он стоял на ракете, которая в марте доставила на МКС четырех астронавтов», — сказал Тюменцев.

В паре с Софьей Барам, у которой есть украинские корни, Тюменцев выиграл прошлый чемпионат мира среди юниоров. Пара не смогла бы попасть на Олимпийские игры 2026 года из-за того, что Барам сейчас 14 лет. На днях пара объявила о распаде. Софья сконцентрировалась на выступлениях в одиночном катании.

Ранее фигуристка Евгения Медведева назвала направление, в котором хотела бы развиваться.

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