Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иностранный футболист: большинство молодых россиян хочет играть только из-за денег

Экс-футболист «Динамо» Якубко: большинство россиян хочет играть из-за денег

close
100%
РИА Новости

Бывший нападающий сборной Словакии и московского «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением о молодых российских игроках, заявив, что большинство из них играет из-за денег, передает Legalbet.

«Большинство хочет играть в футбол только из-за денег. Не из-за того, что любят футбол, хотят добиться постепенно успеха. У меня, когда я играл, важнее денег были победы, команды, друзья», — сказал Якубко.

В России Якубко выступал за подмосковные «Химки», «Москву», раменский «Сатурн», московское «Динамо» и пермский «Амкар». В составе сборной Словакии Якубко сыграл на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Словакия заняла второе место в группе с Парагваем, Италией и Новой Зеландией. В 1/8 финала Словакия уступила Нидерландам (1:2). Якубко сыграл на турнире шесть минут.

Ранее словацкий футболист назвал Артема Дзюбу эгоистом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях