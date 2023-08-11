Иностранный футболист: большинство молодых россиян хочет играть только из-за денег

Бывший нападающий сборной Словакии и московского «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением о молодых российских игроках, заявив, что большинство из них играет из-за денег, передает Legalbet.

«Большинство хочет играть в футбол только из-за денег. Не из-за того, что любят футбол, хотят добиться постепенно успеха. У меня, когда я играл, важнее денег были победы, команды, друзья», — сказал Якубко.

В России Якубко выступал за подмосковные «Химки», «Москву», раменский «Сатурн», московское «Динамо» и пермский «Амкар». В составе сборной Словакии Якубко сыграл на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Словакия заняла второе место в группе с Парагваем, Италией и Новой Зеландией. В 1/8 финала Словакия уступила Нидерландам (1:2). Якубко сыграл на турнире шесть минут.

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