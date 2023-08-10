В Португалии сравнили российского футболиста с легендой «Барселоны»

Португальский футбольный агент Паоло Барбоза прокомментировал трансфер российского хавбека Марата Измайлова из «Спортинга» в «Порту». Его слова передает Legalbet .

«Он редкий игрок, с отличным дриблингом, мог что-то сделать на коротком пространстве, со скоростью. У него невозможно было отобрать мяч. Самое главное, что он мог играть на разных позициях. Вингер слева и справа, под нападающим, мог играть и в обороне. Как Марат, в такой футбол играл великий Иньеста», — сказал Барбоза.

Измайлов выступал за «Спортинг» с 2008 по 2012 год, после чего перешел в «Порту». Последним клубом футболиста стал московский «Арарат», за который он выступал в сезоне-2017/2018. Также игрок известен по выступлению за «Краснодар» и азербайджанскую «Габалу».

Ранее Паулу Барбоза высказался о том, что российский тренер Станислав Черчесов был уволен из венгерского «Ференцвароша».