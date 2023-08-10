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Ротенберг заявил, что канадский хоккеист получил паспорт РФ из-за любви к России

Тренер СКА Ротенберг заявил, что канадец Лайпсик получил паспорт РФ из-за любви к России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение Брендана Лайпсика получить российское гражданство. Слова Ротенберга передает «Матч ТВ».

«Когда мы разговаривали с Бренданом о переходе в СКА, он сказал: «Моя супруга не хочет никуда, кроме Санкт-Петербурга».

Это не связано с лимитом на легионеров в КХЛ. Не факт, что он не останется легионером. Можно получить паспорт РФ, но не сменить спортивное гражданство.

Ведь Брендана обидели в Северной Америке. Он что-то сказал во внутреннем командном чате, и его обвинили в буллинге, изгнали из «Вашингтона».

И вот он хочет стать частью нашей культуры. Он любит Россию – честно и искренне», — сказал Ротенберг.

Лайпсик провел в регулярном сезоне-2022/23 КХЛ 65 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября 2023 года матчем на «ЦСКА Арене» за Кубок Открытия. Встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Ак Барсом».

Ранее Брендан Лайпсик заявил, что высоко ценил моменты игры в «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным.

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Хоккей. КХЛ
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