Призерка Олимпиады: Мирру Андрееву сравнивают с Шараповой — и это неплохо

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в интервью «Газете.Ru» заявила, что сравнения с Марией Шараповой не окажут чрезмерного давления на 16-летнюю Мирру Андрееву, которая в свой первый сезон на взрослом уровне дошла до четвертого круга Уимблдона.

«Хотелось бы, чтобы у нас появилась такая новая звезда. Мирра подходит под все критерии — и по игре, и по внешности. Я, наоборот, думаю, что сравнения с Шараповой — это неплохо. Не думаю, что на Мирру это будет как-то давить. По ее результатам видно, что она очень целеустремленная», — сказала Петрова.

Призерка Игр считает, что успехи 16-летней Андреевой способны вдохновить других российских теннисисток ее возраста и запустить смену поколений.

«Мирра может повлечь за собой смену поколения: девочки ее возраста начнут на нее равняться, будут видеть, что это действительно возможно, поверят в свои силы и начнут побеждать раз за разом», — отметила Петрова.

Ранее призерка Олимпиады заявила, что Хачанов пропустит остаток из-за перелома.