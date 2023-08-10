Призерка Олимпиады: в интервью Собчак было видно, что Касаткина комфортно себя чувствует

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в интервью «Газете.Ru» объяснила ранний вылет Дарьи Касаткиной с последнего турнира «Большого шлема» — Уимблдона. Первая ракетка России дошла до третьего круга.

«Касаткина хорошо отыграла на «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне сошла с дистанции на ранних стадиях. Но теннис — такой вид спорта, где много разных факторов влияет на результат.

В Истбурне у нее все сложилось крайне удачно. Может быть, Дарья думала, что здесь пойдет по накатанной, и расслабилась. А Уимблдон не сложился», — сказала Петрова.

Также призерка Игр ответила на вопрос, не могла ли повлиять на поражения Касаткиной реакция общественности на ее признание в нетрадиционной ориентации.

«Из интервью с Ксенией Собчак было видно, что она комфортно себя чувствует, у нее есть своя поддержка во всех решениях. Даша смогла пойти на такой шаг, и пока ей это не мешает», — отметила Петрова.

Ранее призерка Игр раскрыла главные слабости Даниила Медведева.