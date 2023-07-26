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Глава ФСБР Мамиашвили призвал ехать на Олимпиаду даже без флага и гимна

Глава ФСБР Мамиашвили призвал участвовать в Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью Sport24 поддержал предложение Татьяны Навки, которая призвала не отказываться от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, если российские атлеты получат нейтральный статус.

По его мнению, невозможно не поддержать мнение великой российской спортсменки по этому поводу.

«Я не поменял своего мнения и продолжаю говорить, что нам нужно ехать на Олимпиаду даже без флага и гимна.

Но нужно еще, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) нас вообще допустил», — заявил Мамиашвили.

Парижская Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее австралийская пловчиха Молли О'Каллахан побила мировой рекорд на 200 м вольным стилем.

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