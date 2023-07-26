Нападающий «Краснодара» предложил кандидата в президенты России

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун в интервью «РБ Спорт» позитивно высказался о владельце и президенте клуба Сергее Галицком, заявив, что он бы справился с обязанностями президента России.

По его мнению, в личностных качествах 55-летнего предпринимателя не приходится сомневаться.

«Галицкий — очень хороший человек, с ним приятно вести диалог. Думаю, что он мог бы стать хорошим президентом России, но я бы хотел, чтобы он оставался президентом «Краснодара», — заявил футболист.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. За 15 лет существования «быки» дважды выходили в финал Кубка России, дважды выигрывали бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), а в 2020 году приняли участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

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