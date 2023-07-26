Жулин: Украина — это Плохиш, продавшийся за пряники и варенье

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин на YouTube-канале Александра Добровинского сравнил Украину с Плохишом из сказки про Мальчиша-Кибальчиша писателя Аркадия Гайдара.

«Я же поработал [за границей] уже, мне хватит. Я патриотично настроен, я действительно патриот. Не хочу, чтобы страна под названием Россия просто пропала. Мне кажется, это какая-то утопия.

Не буду никого осуждать. У меня есть друзья и товарищи, кто просто зашорился и верит только тем новостям. Но надо же смотреть шире, надо смотреть глобально на всю ситуацию.

Мне вообще вся эта ситуация напоминает сказку о Мальчише-Кибальчише, где красный — это Кибальчиш, а Плохиш — это Украина, которая продалась за пряники и варенье.

Они всегда смотрели в сторону Америки больше, чем, например, мы. В силу того, что там всегда обещали большие доллары. Как-то так это все для меня, если примитивным языком говорить, и выглядит», — сказал Жулин.

В паре с Майей Усовой фигурист Александр Жулин стал чемпионом мира и Европы, а также завоевал бронзу Олимпийских игр в Альбервиле-1992 и серебро Олимпиады в Лиллехаммере-1994.

После завершения карьеры Жулин приступил к тренерской деятельности и добился огромных успехов с дуэтом Татьяна Навка / Роман Костомаров. Он помог им завоевать золото Олимпийских игр в Турине -2006, а также дважды стать чемпионами мира и трижды — Европы.

Позже Жулину удалось повторить успех Навки и Костомарова с другими учениками — Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, выиграв с ними золото Пекина-2022 в командном первенстве и серебро — в личном, а также победив на чемпионате мира и дважды — на чемпионатах Европы.

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