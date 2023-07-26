Болельщики «Зенита» освистали Марио Фернандеса

Болельщики освистали новичка петербургского «Зенита» Марио Фернандеса после его выхода на поле в матче первого тура группового этапа Кубка России в пути РПЛ против грозненского «Ахмата». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Защитник вышел на замену на 62-й минуте встречи, заменив Ду Кейроса при счете 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Матч прошел 25 июля в Санкт-Петербурге и завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Голами отметились Густаво Мантуан и Клаудиньо. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

17 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

В России Фернандес играл за ЦСКА, в составе армейского клуба он провел десять лет. После завершения сезона-2021/22 защитник объявил о приостановке карьеры и уехал в Бразилию, чтобы проводить больше времени с семьей.

В декабре 2022 года ЦСКА дал разрешение Фернандесу на выступление на правах аренды за «Интернасьонал», защитник провел в бразильском клубе несколько месяцев и покинул его в апреле 2023 года.

После этого ЦСКА вел переговоры с Фернандесом о возвращении, однако стороны не сумели договориться.

Ранее экс-футболист «Ромы» заявил, что игрок «Зенита» Малком выбрал деньги.