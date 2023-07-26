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Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на отказ Дзюбы общаться с прессой

Комментатор Нагучев: буду называть фамилию Дзюба, если он начнет забивать интересные голы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в своем Telegram-канале отреагировал на слова нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы, который после матча с екатеринбургским «Уралом» заявил, что не хочет говорить с прессой.

«Буду называть фамилию Дзюба в репортаже, только если Артем начнет забивать интересные голы. А то вместо них пока одна желтуха.

Что нужно делать, чтобы я снова крикнул «Дзюба. Гол!»? Голы нормальные придумать», — написал Нагучев.

После матча с «Уралом» в Кубке России Дзюба заявил, что не хочет говорить с представителями прессы, поскольку журналисты «неинтересные и скучные», а также распространяют «одну желтуху».

«Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать», — заявил футболист.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников». Дзюба вышел на замену на 61-й минуте, не отметившись результативными действиями.

34-летний форвард пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ранее капитан «Локомотива» ответил на вопрос о поведении Дзюбы с журналистами.

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